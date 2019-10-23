Очевидцы: на улице 50-летия ВЛКСМ сотрудники ДПС скрутили водителя машины

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-23T15:47:52+03:00

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В Ижевске 23 октября, около 15:30 на улице 50-летия ВЛКСМ на проезжей части произошло задержание водителя сотрудниками ДПС. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Как сообщили в управлении МВД России по Ижевску, экипажем ДПС был замечена машина, водитель которой нарушил ПДД. Сотрудники попросили остановиться машину, нарушитель попытался скрыться. Патрульная машина начала преследование. На улице 50-летия ВЛКСМ водитель попытался перелезть на заднее сидение. В этот момент был задержан.

Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции, установлено, что он житель Удмуртии и вообще не имеет прав. Также при задержании он был пьян – 1,07 промилле.

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На улице 50-летия ВЛКСМ в Ижевске задержали нарушителя.Подпишись на главный паблик Ижевска - https://vk.com/izhevsk118 Мы в инстаграм - https://www.instagram.com/izhevsk.118/

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ИСТОЧНИК KP.RU