В исправительную колонию Удмуртии пытались провезти семь мобильных телефонов
В Удмуртии в исправительную колонию пытались провезти семь мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.
- При досмотре КамАЗа, который вез в колонию деревянные доски, был обнаружен брус с тайником. Там были спрятаны семь мобильных телефонов и три зарядных устройства, - сообщает ведомство.
Устройства изъяли, по данному факту проводится проверка.
Напомним, это не первый случай в Удмуртии за последнее время. Не так давно в колонию приехал грузовик с... сюрпризом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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