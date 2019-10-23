2019-10-23T16:03:59+03:00
Общество

В исправительную колонию Удмуртии пытались провезти семь мобильных телефонов

Устройства обнаружили при досмотре машины
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии в исправительную колонию пытались провезти семь мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

- При досмотре КамАЗа, который вез в колонию деревянные доски, был обнаружен брус с тайником. Там были спрятаны семь мобильных телефонов и три зарядных устройства, - сообщает ведомство.

Устройства изъяли, по данному факту проводится проверка.

Напомним, это не первый случай в Удмуртии за последнее время. Не так давно в колонию приехал грузовик с... сюрпризом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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