По какой причине закрываются магазины «Ижтрейдинг» в Ижевске
В Ижевске начали закрываться магазины «Ижтрейдинг» и Spar*. 23 октября в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с журналистом Юлией Вахрушевой разбираемся, почему закрываются магазины.
- Источник сообщает о возможном уходе сети с рынка. А также причиной могут быть проблемы с одним из банков, - рассказала журналист.
Почему закрываются магазины "Ижтрейдинг"?
Также журналист Анастасия Захарова узнала у прохожих горожан, как они относятся к тому, что магазины сети закрывают.
В эфире прозвучало мнение эксперта-экономиста, он рассказал, повлияет ли как-то закрытие магазинов на экономику города.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
*Спар
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ИСТОЧНИК KP.RU
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