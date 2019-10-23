По какой причине закрываются магазины «Ижтрейдинг» в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-23T16:53:59+03:00

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В Ижевске начали закрываться магазины «Ижтрейдинг» и Spar*. 23 октября в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с журналистом Юлией Вахрушевой разбираемся, почему закрываются магазины.

- Источник сообщает о возможном уходе сети с рынка. А также причиной могут быть проблемы с одним из банков, - рассказала журналист.

Почему закрываются магазины "Ижтрейдинг"? 00:00 00:00

Также журналист Анастасия Захарова узнала у прохожих горожан, как они относятся к тому, что магазины сети закрывают.

В эфире прозвучало мнение эксперта-экономиста, он рассказал, повлияет ли как-то закрытие магазинов на экономику города.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

*Спар

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ИСТОЧНИК KP.RU