Чиновника из Удмуртии обвиняют в получении взятки
В Ижевске утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Удмуртии. Чиновника обвиняют в получении взятки и незаконном вмешательстве в деятельность ИП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- 5 июня 2019 года в Ижевске в служебном кабинете потребовал от индивидуального предпринимателя взятку в размере 100 тысяч рублей за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности по ловле рыбы на территории Удмуртии, - сообщает ведомство.
Предприниматель передал ему деньги, после этого обвиняемый был задержан в служебной машине и заключен под стражу.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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