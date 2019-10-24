Чиновника из Удмуртии обвиняют в получении взятки

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-24T11:42:42+03:00

Он в служебном кабинете требовал взятку

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В Ижевске утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Удмуртии. Чиновника обвиняют в получении взятки и незаконном вмешательстве в деятельность ИП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- 5 июня 2019 года в Ижевске в служебном кабинете потребовал от индивидуального предпринимателя взятку в размере 100 тысяч рублей за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности по ловле рыбы на территории Удмуртии, - сообщает ведомство.

Предприниматель передал ему деньги, после этого обвиняемый был задержан в служебной машине и заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU