В 1 РКБ в Ижевске ночью произошло задымление

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-24T11:44:01+03:00

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В Ижевске около 23:45 23 октября, в среду, поступило сообщение о задымлении в главном корпусе 1 РКБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

- Задымление было на пятом этаже главного корпуса больницы по адресу Воткинское шоссе, 57. На место выехали 14 единиц техники и 50 человек личного состава, была проведена эвакуация 35 пациентов и 8 человек персонала, - сообщает пресс-служба ведомства.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения признаков пожара не обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU