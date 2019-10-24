Предпринимателя, спровоцировавшего массовую гибель пчел в Удмуртии, оштрафовали
В Удмуртии оштрафовали предпринимателя, спровоцировавшего массовую гибель пчел. Об этом сообщает пресс-служба Можгинского суда.
- Установлено, что в июне 2019 года предприниматель при обработке полей пестицидами и ядохимикатами не обеспечил соблюдение санитарных правил, в результате чего произошла массовая гибель пчел в Алнашском районе, - сообщает пресс-служба.
Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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