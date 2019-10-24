Предпринимателя, спровоцировавшего массовую гибель пчел в Удмуртии, оштрафовали

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-24T10:46:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии оштрафовали предпринимателя, спровоцировавшего массовую гибель пчел. Об этом сообщает пресс-служба Можгинского суда.

- Установлено, что в июне 2019 года предприниматель при обработке полей пестицидами и ядохимикатами не обеспечил соблюдение санитарных правил, в результате чего произошла массовая гибель пчел в Алнашском районе, - сообщает пресс-служба.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Что случилось в 1 РКБ Ижевска сегодня ночью.

- ХК «Ижсталь» предложила подарить клюшку «Нефтянику» взамен украденной. Интересная переписка команд уже расходится по социальным сетям.

- БДСМ с Олегом Бекмеметьевым. Появилось видео прогулки блогера Ильи Варламова с главой Ижевска.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU