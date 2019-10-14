2019-10-14T16:36:35+03:00
Общество

На Карла Маркса в Ижевске может появиться парковка на 100 мест

Она откроется рядом с БЦ «Найди»
Людмила Куликова
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Фото: АрхивФото: Архив
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На пустыре рядом с бизнес-центром «Найди» на улице Карла Маркса может появиться парковка вместимостью до ста машиномест. Об этом «Комсомолке» сообщили в Управлении имущественных отношений и земельных ресурсов Администрации Ижевска.

- На территории рядом с бизнес-центром «Найди» осуществляются мероприятия, предусмотренные разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Поселение «Ижевский завод», а именно проводится первый этап спасательно-археологических работ в южной части участка, - сообщает ведомство.

- Земельный участок, расположенный по адресу: г.Ижевск, К.Маркса, поставлен на государственный кадастровый учет с разрешенным использованием "Транспортная инфраструктура. Обслуживание и хранение городского и индивидуального транспорта. Стоянки индивидуального легкового автотранспорта до 100 машиномест", - добавляет ведомство.

В данный момент участок огорожен забором, ведутся строительные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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