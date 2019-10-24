22 организации в Удмуртии не выплачивают зарплату своим работникам
В Удмуртии 22 организации имеют задолженность по зарплате перед своими работниками. Такие данные приходит Государственная инспекция труда по республике.
Так, на 1 октября 2019 года общая сумма задолженности составила 123,834 млн рублей. В общем более чем 2600 работникам не выплатили деньги. На 1 августа задолженность составляла 134,697 млн рублей.
Напомним, руководитель компании не платил зарплату 11 сотрудникам. Какая сумма долга образовалась и будет ли мужчина отвечать за совершенное.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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