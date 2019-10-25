2019-10-25T08:06:51+03:00
Происшествия

Очевидцы: на улице Баранова в Ижевске иномарка врезалась в жилой дом

Сообщают, что водителя забрали на «скорой»
Дмитрий Бикин
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Фото: Наталья СкворцоваФото: Наталья Скворцова
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Очевидцы сообщают, что сегодня, примерно в 8:00, на улице Баранова в Ижевске автомобиль «Субару» столкнулся с жилым домом.

Также по сообщениям очевидцев, водителя, уже лежавшего около автомобиля, забрали на «скорой», а на место происшествия прибыли пожарные.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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