Очевидцы: на улице Баранова в Ижевске иномарка врезалась в жилой дом

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-25T08:06:51+03:00

Сообщают, что водителя забрали на «скорой»

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Очевидцы сообщают, что сегодня, примерно в 8:00, на улице Баранова в Ижевске автомобиль «Субару» столкнулся с жилым домом.

Также по сообщениям очевидцев, водителя, уже лежавшего около автомобиля, забрали на «скорой», а на место происшествия прибыли пожарные.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU