Очевидцы: на улице Баранова в Ижевске иномарка врезалась в жилой дом
Сообщают, что водителя забрали на «скорой»
Фото: Наталья Скворцова
Изменить размер текста:
Очевидцы сообщают, что сегодня, примерно в 8:00, на улице Баранова в Ижевске автомобиль «Субару» столкнулся с жилым домом.
Также по сообщениям очевидцев, водителя, уже лежавшего около автомобиля, забрали на «скорой», а на место происшествия прибыли пожарные.
Обстоятельства ДТП выясняются.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Пенсионерка из Ижевска скачала приложение по поиску работы на телефон, а на нее оформили кредит
В центре Ижевска могут появиться платные парковки
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»