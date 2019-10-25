2019-10-25T09:37:35+03:00
Происшествия

Ижевчанку осудили за незаконную продажу квартиры пенсионерки

Деньги после продажи квартиры не были переданы пенсионерке
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске вынесли приговор 45-летней местной жительнице, которая незаконно продала квартиру 81-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что женщина узнала об одинокой пенсионерке, которая жила в двухкомнатной квартире. Злоумышленница вошла в доверие к потерпевшей и путем обмана уговорила женщину оформить нотариальную доверенность на третье лицо. Далее знакомый, на которого пенсионерка оформила доверенность, продал квартиру за 1,2 млн рублей, но благодаря злоумышленнице деньги пенсионерке не были переданы, - сообщает ведомство.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев условно.

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- Два центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Удмуртии. Сколько еще таких центров откроется до конца года:.

- Оставляете машину на улице? А зря. Ее вполне могут и угнать. Сейчас, например, в Ижевске судят мужчин, которые почти год вывозили автомобили из Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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