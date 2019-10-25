2019-10-25T09:02:34+03:00
Общество

Два центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Удмуртии

До конца ноября откроются еще пять центров
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии открылись два центра амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- На данный момент в центры закуплено и устанавливается оборудование, идет набор специалистов. До конца ноября 2019 года состоится открытие еще пяти центров, - рассказал министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак.

Целью создания таких центров является повышение доступности диагностических процедур онкологических заболеваний. Также в центрах будет проводиться химеотерапия. В октябре уже начали работу центры в Можгинской и Игринской районных больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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