Два центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Удмуртии
В Удмуртии открылись два центра амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- На данный момент в центры закуплено и устанавливается оборудование, идет набор специалистов. До конца ноября 2019 года состоится открытие еще пяти центров, - рассказал министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак.
Целью создания таких центров является повышение доступности диагностических процедур онкологических заболеваний. Также в центрах будет проводиться химеотерапия. В октябре уже начали работу центры в Можгинской и Игринской районных больницах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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