На улице Баранова в Ижевске произошло ДТП

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-25T10:12:31+03:00

Водитель был мертв, когда сотрудники приехали на место происшествия

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Утром, 25 октября около 07:30 на улице Баранова в Ижевске иномарка врезалась в дом. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации начальника 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина, 56-летний водитель машины «Субару» сбил 46-летнего пешехода, после врезался в дом. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что водитель мертв. Предварительно мужчина скончался от сердечного приступа.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU