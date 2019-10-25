На улице Баранова в Ижевске произошло ДТП
Утром, 25 октября около 07:30 на улице Баранова в Ижевске иномарка врезалась в дом. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По информации начальника 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина, 56-летний водитель машины «Субару» сбил 46-летнего пешехода, после врезался в дом. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что водитель мертв. Предварительно мужчина скончался от сердечного приступа.
В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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