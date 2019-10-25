2019-10-25T10:12:31+03:00
Происшествия

На улице Баранова в Ижевске произошло ДТП

Водитель был мертв, когда сотрудники приехали на место происшествия
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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Утром, 25 октября около 07:30 на улице Баранова в Ижевске иномарка врезалась в дом. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации начальника 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина, 56-летний водитель машины «Субару» сбил 46-летнего пешехода, после врезался в дом. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что водитель мертв. Предварительно мужчина скончался от сердечного приступа.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в больницу.

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- Оставляете машину на улице? А зря. Ее вполне могут и угнать. Сейчас, например, в Ижевске судят мужчин, которые почти год вывозили автомобили из Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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