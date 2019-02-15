2019-02-15T09:19:04+03:00
Общество

Скандальной модели из Удмуртии Кире Майер назначили административный арест

В Москве она показывала прохожим грудь [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: @mayer_kiraФото: @mayer_kira
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Скандальная модель, уроженка Удмуртии Кира Майер вновь появилась на экранах. На этот раз девушка вышла на улицы Москвы в полицейской форме и показывала грудь прохожим.

Сотрудники полиции задержали модель и составили административный протокол.

До этого модель извинилась за пранк и сказала, что не хотела оскорбить чувства сотрудников полиции. - Костюмы были маскарадные, всё это было просто розыгрышем, — цитируют ее «Известия».

Суд признал Майер виновной в мелком хулиганстве и постановил назначить ей наказание в виде 10 суток административного ареста, — сообщает ТАСС.

Напомним, ей назначили наказание 1,5 года колонии-поселения за применение насилия в отношении полицейского. В связи с допущенными нарушениями дело направили в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Маленькая Маша была прилежной ученицей сарапульской лингвистической гимназии. Девушка с легкостью справлялась с экзаменами и навострилась в Москву. Там она перевоплотилась в Киру Майер. Рассказываем, как из скромной девушки получилась инстаграм-модель.

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Киру Майер, которая показывала прохожим грудь в полицейской форме, задержали в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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