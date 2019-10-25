2019-10-25T16:10:14+03:00
Общество

У одной из больниц Ижевска появится знак «Пешеходная дорожка»

Постановление опубликовано на сайте администрации города
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: kudago.comФото: kudago.com
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В Ижевске у одной из больниц появится дорожный знак «Пешеходная дорожка». Об этом сообщает пресс-служба города.

- У городской больницы №3 по улице Нагорная, 56 принято решение установить дорожный знак «Пешеходная дорожка», - сообщает

Напомним, что в зоне, отмеченной данным знаком, не могут двигаться или находиться любые транспортные средства. Велосипедисты и водители мопедов и скутеров могут передвигаться по пешеходной дорожке, только спешившись и ведя свое транспортное средство в руках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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