Режим повышенной готовности ввели в одном из городов Удмуртии
В Сарапуле (Удмуртия) ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Александр Ессен.
- Режим введен в связи с невыполнением обязательств ООО «Губахинская Энергетическая Компания», наложением обеспечительных мер на банковский счет, наличием уголовного дела в отношении компании. Постановление подписано 25 октября, - написал на своей странице в «Фейсбуке» глава города.
После введения такого режима за ситуацией с подачей тепла и горячей воды будут следить ежедневно. Перед компанией стоит задача погасить просроченную задолженность и не допустить отключения ресурса.
Напомним, ранее министр строительства ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин на аппаратном совещании говорил о потребности ввести режим повышенной готовности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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