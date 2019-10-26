Режим повышенной готовности ввели в одном из городов Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-26T08:27:21+03:00

После введения этого режима за ситуацией подачи тепла будут следить ежедневно

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В Сарапуле (Удмуртия) ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Александр Ессен.

- Режим введен в связи с невыполнением обязательств ООО «Губахинская Энергетическая Компания», наложением обеспечительных мер на банковский счет, наличием уголовного дела в отношении компании. Постановление подписано 25 октября, - написал на своей странице в «Фейсбуке» глава города.

После введения такого режима за ситуацией с подачей тепла и горячей воды будут следить ежедневно. Перед компанией стоит задача погасить просроченную задолженность и не допустить отключения ресурса.

Напомним, ранее министр строительства ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин на аппаратном совещании говорил о потребности ввести режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU