Эксперимент: в Ижевске на одном участке нанесли разметку методом горячего пластика

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-26T15:36:26+03:00

Участок дороги, где была сделана разметка, отремонтирован в этом году

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В Ижевске в качестве эксперимента, на одном из участков по улице Удмуртская нанесли разметку методом горячего пластика. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Если износостойкость пластиковой разметки подтвердится, то будет принято решение о ее применении в следующем году. Гарантия такой разметки – год, в отличии от разметки сделанной краской, у которой гарантия три месяца,- сообщает пресс-служба.

Участок улицы, где была сделана экспериментальная разметка, отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU