В детском саду №194 в Ижевске начались ремонтные работы

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-26T15:14:11+03:00

Прежний подрядчик не делал ремонт два месяца

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В детском саду №194 начались ремонтные работы. Об этом сообщил глава Ижевск Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

- Статистика по объекту на сегодня такая: Демонтаж старой кровли - 70%; укладка керамзита -60%; монтаж утеплителя-50%, монтаж плит цсп - 50%, укладка 1 слоя бикроста -50%, кирпичная кладка парапетов - 80%, - написал Олег Николаевич.

С понедельника строители приступают к работе внутри здания. Напомним, в детском саду протекала крыша, прежний подрядчик не справился со своими задачами и два месяца никаких работ в учреждении не было (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU