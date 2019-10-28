У пенсионера в Ижевске было похищено более 530 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-28T10:51:24+03:00

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В Ижевске в полицию обратился 67-летний местный житель с заявлением о хищении 530 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что на телефон мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. После этого злоумышленник сообщил, что у ижевчанина пытаются похитить деньги. Чтобы избежать кражи пенсионер следовал указаниям злоумышленника. После этого сначала мужчина перевел мошеннику 90 тысяч рублей, потом с другой карты 440 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

На следующий день мужчина позвонил в банк, там он узнал, что стал жертвой мошенников. Сумма ущерба превысила 530 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, на данный момент принимаются меры, направленные на раскрытие преступления. Было установлено, что номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Московской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU