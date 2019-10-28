2019-10-28T12:50:22+03:00
Происшествия

За выходные на дорогах Удмуртии сбили двух пешеходов

Они скончались от полученных травм
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии за выходные на дорогах Удмуртии сбили двух пешеходов. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- Так, 25 октября, на 137 км автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» Малопургинского района, водитель грузовика, 44-летний мужчина, сбил 45-летнюю женщину. Она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Женщину отвезли в больницу, где она скончалась от полученных травм. Еще одно ДТП произошло 27 октября на 13 км автодороги «Ижевск-Ува» водитель машины «Иж-2717» сбил 57-летнего мужчину, который так же скончался в больнице, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Отдел УГИБДД МВД по Удмуртии отмечает, что у пешеходов на одежде не было световозвращающих элементов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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