28 октября в Удмуртии ожидается сильный ветер до 25 м/с
В Удмуртии 28 октября, в понедельник, жителей предупреждают о сильном ветре. Порывы могут достигать 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
- Ветер связан с прохождением контрастного фронта и со сгущением изогипс и изобар над нашей территорией, - сообщает пресс-служба.
Порывы сохранятся до 18:00. По информации ГУ МЧС России по Удмуртии, ночью с 28 по 29 октября местами по республике и в Ижевске ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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