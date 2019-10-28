2019-10-28T11:38:27+03:00
Общество

28 октября в Удмуртии ожидается сильный ветер до 25 м/с

Порывы сохранятся до 18:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии 28 октября, в понедельник, жителей предупреждают о сильном ветре. Порывы могут достигать 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

- Ветер связан с прохождением контрастного фронта и со сгущением изогипс и изобар над нашей территорией, - сообщает пресс-служба.

Порывы сохранятся до 18:00. По информации ГУ МЧС России по Удмуртии, ночью с 28 по 29 октября местами по республике и в Ижевске ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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