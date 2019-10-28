2019-10-28T15:29:19+03:00
Происшествия

Двухлетняя девочка из Удмуртии, зацепившись шарфом, скончалась от удушения

Он гуляла на детской площадке
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- По данным проверки, 25 октября около 17:30 жительница Завьяловского района с двумя детьми двух и семи лет гуляла на территории общественного спортивно-оздоровительного комплекса. Во время игры младшая девочка решила пролезть между перилами металлической конструкции и повисла, зацепившись шарфиком, в результате чего скончалась от удушения, - сообщает ведомство.

На место выехали следователи, осмотрели место происшествия, назначена экспертиза. Допрошен глава сельского поселения. Проводятся необходимые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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