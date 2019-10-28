2019-10-28T16:30:13+03:00
Общество

Новым улицам в Ижевске дали названия

Они были образованы в Индустриальном и Октябрьском районах
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске новым улицам в Индустриальном и Октябрьском районах дали названия. Об этом сообщает пресс-служба города.

В Индустриальном районе появились улицы Перспективная, Творческая, Художественная, Градостроительная, Архитектурная, а также переулки 1-й Архитектурный, 2-й Архитектурный, 3-й Архитектурный, 4-й Архитектурный. Новые улицы расположены в районе СХВ.

В ЖК «Новоигерманский-1» в Октябрьском районе дали названия 2-я Абрикосовая, 2-я Грушевая, 2-я Ежевичная, 2-я Клубничная, 2-я Облепиховая, 2-я Сливовая, 2-я Черничная, а также проезды Абрикосовый, Сливовый, Черничный.

Решение о названии улиц принимала комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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