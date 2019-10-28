После ремонта крыши в Ижевске открылись два детских сада

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-28T17:00:27+03:00

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В Ижевске после ремонта крыши открылись два детских сада - №№235 и 161. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В свои группы вернулись 236 воспитанников, которые до этого ходили в детский сад №235. Подрядчик заменил на этих объектах 1 085 кв. м и 619 кв. м кровли соответственно, - сообщает пресс-служба.

Всего в 2019 году запланирован ремонт крыши в 38 дошкольных учреждениях и пяти школах. Также на 60 объектах заменят окна. На данный момент с новыми окнами сданы детские сады №№180, 5 и 248.

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- Помните мы рассказывали про детский сад №194 в Ижевске, где два месяца подрядчик не делал свою работу. Так вот, сейчас на площадке кипит работа, что уже сделали.

- После ремонта крыш в Ижевске открылись шесть детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU