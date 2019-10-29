2019-10-29T06:05:20+03:00
Происшествия

5 лет спустя: в Удмуртии почтили память Андрея и Александры Касимовых, которые погибли от рук педофила

Памятные мероприятия прошли на родине детей в Балезино
Мария ХАФИЗОВА
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пресс-служба СУ СК России по Удмуртиипресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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27 октября в Удмуртии почтили память Андрея и Александры Касимовых, которые погибли от рук педофила. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Памятные мероприятия по традиции состоялись в поселке Балезино - на родине Андрея и Саши, куда в минувшее воскресенье выехали сотрудники аппарата следственного управления. Вместе с сотрудниками Балезинского межрайонного следственного отдела, мамой погибших детей и их родственниками они побывали на месте трагических событий пятилетней давности, посетили детскую могилу на кладбище, где возложили цветы и мягкие игрушки.

пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Напомним, что трагедия произошла в октябре 2014 года. В Балезино пропали брат и сестра: 13-летний Андрей и 11-летняя Саша. На их поиски бросили следственно-оперативные группы. И спустя сутки их тела нашли в лесу. Убийцей оказался ранее судимый Андрей Русских. Во время расследования установили, что Андрей Касимов, насколько это было в его силах, до последнего оказывал сопротивление физически крепкому мужчине и погиб, пытаясь спасти сестру от насильника. Русских дали пожизненное лишение свободы. Указом Президента России Андрея Касимова наградили медалью «За спасение погибавших» посмертно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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