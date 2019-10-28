Последствия сильного ветра устраняют в Ижевске
В Ижевске дорожные службы устраняют последствия сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба города.
- На данный момент проводится демонтаж упавших ограждения на Центральной площади у круглого фонтана. Их восстановят, при благоприятных погодных условиях. Также сотрудники подрядных организаций объезжают места, где упали дорожные знаки, в ближайшее время они будут установлены на прежних местах, - сообщает пресс-служба.
Если вы обнаружили последствия непогоды на объектах благоустройства города, просьба сообщить в диспетчерскую службу 78-72-78 либо в ЕДДС г. Ижевска 57-21-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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