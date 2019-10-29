2019-10-29T06:28:34+03:00
Звезды

В Нацмузее Удмуртии появится мультигид

Он начнет работу до конца этого года
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Нацмузее Удмуртии до конца 2019 года появится мультигид. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Мобильное приложение ARTEFACT (артефакт, мультигид) – интерактивный гид по выставкам, который помогает взглянуть на них по-новому, а всем российским музеям дает возможность самостоятельно добавлять контент, который будет преобразован в формат AR (от augmented reality — дополненная реальность).

Посетителям нужно скачать приложение и информацию по выставке, на которой сейчас находятся, и достаточно всего лишь навести камеру мобильного устройства на произведение искусства, и на экране появится не только его название, но и интерактивные метки, при помощи которых музей расскажет посетителю об экспонате в деталях.

Отметим, что таким цифровым гидом в формате дополненной реальности в нацмузее будет снабжен выставочный проект «Природа Удмуртии». Экспозиция представляет собой систему выставок, дающих представление о природе и истории края, являющегося исторической прародиной финно-угорских народов.

На выставке экспонируется более 1 000 предметов из фондов музея, раскрывающих историю флоры и фауны Удмуртии с доисторических времен до сегодняшнего дня. Посетители увидят копию скелета шерстистого носорога в натуральную величину, обитавшего на территории края и исчезнувшего 40-60 тысяч лет назад.

Экспозиция демонстрирует лесной ландшафт и его характерных обитателей, позволяет проследить смену времен года, услышать голоса птиц, увидеть редких обитателей лесов, полей и водоемов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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