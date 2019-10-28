Каратист из Удмуртии занял третье место на чемпионате мира
Соревнования проходили в Чили
Фото: vk.com/csp18
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Спортсмен из Удмуртии Константин Сутягин взял бронзу на молодежном чемпионате мира по карате. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.
-Поздравляем и желаем новых достижений! - говорится в сообщении.
Соревнования проходили 23 октября в столице Чили Сантьяго.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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