2019-10-28T06:52:45+03:00
Спорт

Каратист из Удмуртии занял третье место на чемпионате мира

Соревнования проходили в Чили
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/csp18Фото: vk.com/csp18
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Спортсмен из Удмуртии Константин Сутягин взял бронзу на молодежном чемпионате мира по карате. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

-Поздравляем и желаем новых достижений! - говорится в сообщении.

Соревнования проходили 23 октября в столице Чили Сантьяго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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