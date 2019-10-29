Есть вопрос: где ижевчане смогут написать «Большой этнографический диктант»?

СЕГОДНЯ 07:46 2019-10-29T07:46:21+03:00

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Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября в 11:00 часов по местному времени во всех субъектах России и за рубежом. Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. В России масштабная акция проводится уже четвертый год подряд.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года.

Места проведения площадки в городе Ижевске:

1. Библиотека-филиал им. Ф. Васильева (г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 22);

2. Библиотека-филиал им. М.Джалиля (г. Ижевск, ул. Садовая, д. 1);

3. Библиотека-филиал им.В.Г. Короленко (г. Ижевск, ул. Камбарская, д. 29);

4. Библиотека-филиал им. И.Д. Пастухова (г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, д. 6);

5. Библиотека-филиал им. И.Крылова(г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 271);

6. Библиотека-филиал им. Ф. Кедрова (г. Ижевск, ул. 1-я Тверская, д. 48);

7. Центральная муниципальная библиотека им. Н.А. Некрасова (г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д. 158);

8. Библиотека-филиал № 23(г. Ижевск, ул. 40лет Победы, д. 56А);

9. Библиотека-филиал№ 25 (г. Ижевск, ул. Оружейника Е. Драгунова, д. 62);

10. МБУ ДО «Молодежный центр «ПерспективаПро» (г. Ижевск, ул. Кирова, д. 119);

11. ШГП «ЛИФТ» (г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 216);

12. МБОУ «СОШ № 5» на базе МБОУ «СОШ № 88» (г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 285);

13. МБОУ «СОШ № 9» (г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 55);

14. МБОУ «СОШ № 67» (г. Ижевск, пер. Широкий, д. 73);

15. МБОУ «СОШ № 16» (г. Ижевск, ул. Т.Барамзиной, д. 36);

16. МБОУ СОШ № 73 (г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 17);

17. МБОУ «СОШ № 78» (г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 97);

18. МАОУ «Гимназия № 56» (г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 230);

19. МБОУ «СОШ № 69» (г. Ижевск,ул. Дзержинского, д. 71);

20. МБОУ СОШ № 84 (г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 23А);

21. МБОУ СОШ № 12 (г. Ижевск, ул. Азина, д. 325);

22. МБОУ «СЭЛ № 45» (г. Ижевск, ул. Новостроительная, д. 34);

23. МБОУ «СОШ № 57» (г. Ижевск, ул. Восточная, д. 12);

24. МБОУ «СОШ№11» (г. Ижевск, ул. М.Горького, д.160)

25. МБОУ «СОШ № 65» (г. Ижевск, ул. Щедрина, д. 1);

26. БОУ УР «Столичный лицей» (г. Ижевск, ул. Кунгурцева, 19);

27. БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда» (г. Ижевск, ул. Петрова, 19);

28. ЧОУ ДО «Академия «Калашников» (г. Ижевск,ул. М.Горького, д.160);

29. БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» (г. Ижевск, ул. Труда, д. 88);

30. БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум им. С. Н. Борина» (г. Ижевск, пер. Ботеневский, д. 55);

31. БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» (г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 20а);

32. БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» (г. Ижевск, ул. Автономная, д. 81);

33. АПОУ УР «Строительный техникум» (г. Ижевск, ул. Буммашевская, 15);

34. АПОУ УР «Топливно-энергетический колледж» (г. Ижевск, ул. Сабурова, 23);

35. ФКУ Ижевская ВК УФСИН России по УР (г. Ижевск, ул. Базисная,31а);

36. АБК ОАО «Удмуртнефть» (г. Ижевск, ул. Красноармейская, 182).

Ознакомиться со всеми площадками в вашем населённом пункте можно на официальном сайте miretno.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU