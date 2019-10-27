Звезды сериала «Закрытая школа» оценили музей Калашникова и Свято-Михайловский собор в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-27T11:37:00+03:00

Они приехали с гастролями

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Агата Муцениеце, Павел Прилучный и Алексей Коряков, известные по сериалу «Закрытая школа», побывали в музее Калашникова в Ижевске.

- Ижевск,Удмуртия. Музей Калашникова. Стрелок я так себе,главное-брутальное фото.Я тут посчитал, не поленился: это 52-й субъект РФ из 85, в которых я уже побывал!!! - отметил Алексей Коряков на своей странице «ВКонтакте».

Фото: vk.com/koryakov2014

Фото: vk.com/koryakov2014

А Агата Муцениеце оценила Свято-Михайловский собор.

-Ижевск. Очень красивый храм! - отметила она.

Актеры приехали в Ижевск с гастролями. Они выступили в нашем городе на спектакле «Авантюристы поневоле».

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ИСТОЧНИК KP.RU