Звезды сериала «Закрытая школа» оценили музей Калашникова и Свято-Михайловский собор в Ижевске
Агата Муцениеце, Павел Прилучный и Алексей Коряков, известные по сериалу «Закрытая школа», побывали в музее Калашникова в Ижевске.
- Ижевск,Удмуртия. Музей Калашникова. Стрелок я так себе,главное-брутальное фото.Я тут посчитал, не поленился: это 52-й субъект РФ из 85, в которых я уже побывал!!! - отметил Алексей Коряков на своей странице «ВКонтакте».
Фото: vk.com/koryakov2014
Фото: vk.com/koryakov2014
А Агата Муцениеце оценила Свято-Михайловский собор.
-Ижевск. Очень красивый храм! - отметила она.
Актеры приехали в Ижевск с гастролями. Они выступили в нашем городе на спектакле «Авантюристы поневоле».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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