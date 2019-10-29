Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве знакомого.
- 23 октября вечером мужчина выпивал с братом и потерпевшим в деревне Пазял Можгинского района. После этого мужчины разошлись. Вернувшись домой, обвиняемый увидел потерпевшего у себя дома, между ними началась ссора. Злоумышленник взял кухонный нож, догнал на улице потерпевшего и несколько раз ударил его, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
После совершения преступления мужчина скрылся, нож он спрятал в колодце. Потерпевший скончался на месте.
Полицейскими в кратчайшие сроки была установлена личность злоумышленника. Ему предъявлено обвинение, на данный момент мужчина находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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