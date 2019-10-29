2019-10-29T09:05:12+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого

Мужчина спрятал орудие убийства в колодце
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве знакомого.

- 23 октября вечером мужчина выпивал с братом и потерпевшим в деревне Пазял Можгинского района. После этого мужчины разошлись. Вернувшись домой, обвиняемый увидел потерпевшего у себя дома, между ними началась ссора. Злоумышленник взял кухонный нож, догнал на улице потерпевшего и несколько раз ударил его, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

После совершения преступления мужчина скрылся, нож он спрятал в колодце. Потерпевший скончался на месте.

Полицейскими в кратчайшие сроки была установлена личность злоумышленника. Ему предъявлено обвинение, на данный момент мужчина находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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