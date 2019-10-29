2019-10-29T16:02:38+03:00
Общество

Ижевчане сыграют в квиддич, вышибалы и артбол на «Арене»

Нестандартные игры пройдут 3 ноября на открытии городского спортивного коворка
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3 ноября, в воскресенье, в Ижевске откроется первый спортивный коворк «Арена» на ул. Красногеройская, 54 за стадионом «Зенит» и ледовым дворцом «Ижсталь». Вместо традиционного перерезания красной ленты – 12-часовой спортивный марафон с нестандартными соревнованиями и играми для всех желающих.

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Горожане могут стать активными зрителями или участниками соревнований. Пообщаться с тренерами и психологами, чтобы выбрать секции для себя и детей в коворке. В программе с 10 утра до 10 вечера:

- городской спортивно-интеллектуальный турнир между корпоративными командами;

- показательные выступления профессионалов тхэквондо, чирлидинга, гимнастики, футбола, ушу, бальных танцев, каратэ;

- квиддич, вышибалы и артбол для всех желающих;

- ярмарка тренеров;

- городской танцевальный фестиваль.

Ижевский спортивный коворк «Арена» – новый крытый стадион для всех видов спорта в помещении. На трех этажах работают два больших игровых поля на профессиональном паркете как у российских баскетбольных клубов ЦСКА и «Зенит», хоккейный тренажер, восемь раздевалок. В течение ближайшего месяца появятся кафе и спортивный магазин, офисы для спортивных федераций и зал для настольного тенниса.

Открытие спортивного коворка "Арена". Скоро!."Арена" - это авторский проект компании Острова, новый крытый стадион для всех видов спорта в помещении с двумя игровыми полями на профессиональном паркете и хоккейным тренажером. Мы рассказывали, почему новый спорткомплекс получил экзотическое название спортивный коворк https://vk.cc/9XFENB

Полная программа открытия и запись на командные соревнования по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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