Одну из районных школ Удмуртии проверит прокуратура
В Удмуртии прокуратура организовала проверку по информации депутата Госсовета Олега Боброва о нарушении законодательства в сфере профилактики правонарушений детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По словам депутата, в школе упала успеваемость, и несколько подростков были замечены пьяными.
- В ходе проверки школы в Увинском районе будет дана оценка деятельности системы профилактики района по исполнению закона об образовании и профилактике нарушений несовершеннолетними, в том числе предупреждению их гибели, - сообщает пресс-служба.
В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- По какой причине бизнес-омбудсмена Удмуртии отстранили от должности.
- Следователи организовали проверку по факту жестокого обращения с маленькой девочкой.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»