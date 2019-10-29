Одну из районных школ Удмуртии проверит прокуратура

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-29T16:23:16+03:00

По информации депутата госсовета в школе нарушают закон о профилактике правонарушений

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В Удмуртии прокуратура организовала проверку по информации депутата Госсовета Олега Боброва о нарушении законодательства в сфере профилактики правонарушений детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По словам депутата, в школе упала успеваемость, и несколько подростков были замечены пьяными.

- В ходе проверки школы в Увинском районе будет дана оценка деятельности системы профилактики района по исполнению закона об образовании и профилактике нарушений несовершеннолетними, в том числе предупреждению их гибели, - сообщает пресс-служба.

В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU