По факту жестокого обращения с маленькой девочкой в Удмуртии проводится проверка
В Удмуртии организована доследственная проверка по сообщению в соцсетях о неправомерных действиях матери в отношении дочери.
- При мониторинге соцсетей была выявлена информация, что в одной из квартир в Завьяловском районе республики, мать жестоко обращается с малолетней дочерью, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
В рамках проверки выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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