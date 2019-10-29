По факту жестокого обращения с маленькой девочкой в Удмуртии проводится проверка

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-29T13:29:08+03:00

Информация была выявлена в ходе мониторинга соцсетей

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В Удмуртии организована доследственная проверка по сообщению в соцсетях о неправомерных действиях матери в отношении дочери.

- При мониторинге соцсетей была выявлена информация, что в одной из квартир в Завьяловском районе республики, мать жестоко обращается с малолетней дочерью, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В рамках проверки выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU