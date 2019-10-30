2019-10-30T06:08:23+03:00
Общество

В честь 100-летия Михаила Калашникова школам России рекомендовали провести урок по сборке и разборке автомата

И напомнить учащимся о нравственных ориентирах Михаила Тимофеевича
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Министерство просвещения России выпустило рекомендации для школ страны о том, как можно провести специальный урок в честь 100-летия оружейника из Ижевска Михаила Калашникова 10 ноября. В частности, в документе говорится о том, чтобы учитель рассказал школьникам про биографию конструктора.

- А также [предусмотрена] проектная работа по изучению сравнительных характеристик автомата Калашникова и зарубежных образцов стрелкового оружия, в частности, американского автомата М-16, - говорится в документе.

Еще, как вариант, учитель может предложить учащимся посетить ближайший музей Вооруженных сил.

- При наличии соответствующих условий подготовить состязание между школьниками допризывного возраста по сборке – разборке АК-47 или АК-74, - уточняется в материалах.

Школьников классов гуманитарной направленности предложили познакомить с творчеством Михаила Калашникова.

Кстати, интересно, что в биографии конструктора не все так однозначно. Журналисты выяснили, какую память хранят о Михаиле Калашникове его земляки.

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В сети появился трейлер фильма о легендарном конструкторе. Видео есть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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