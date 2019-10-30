В Ижевске задержали банду из Татарстана, которая мухлевала на продаже иномарок
В Ижевске задержали банду из Татарстана, которые занимались мошенничеством с иномарками на территории родного региона. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ, члены группы через сайты объявлений покупали автомобили, которые были после ДТП.
Затем на территории столицы Удмуртии искали аналогичную машину, только в хорошем состоянии, и похищали ее, перегнав в Елабугу. Уже в соседнем регионе переставляли двигатели, перебивали номера и продавали в Татарстане под видом новых.
Общий ущерб от их действий составил более 2,5 миллионов рублей, установлена их причастность к четырем кражам. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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