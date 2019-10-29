СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-29T17:27:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске ходят слухи, что в школах и детских садах начались вспышки пневмонии. Вместе с журналистом Екатериной Ардашевой и специалистами в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) разбираемся в ситуации.

Есть ли эпидемия в школах Ижевска, и какая ситуация была в прошлом году, а также какие меры принимают, чтобы избежать распространения болезни.

Вспышка детской пневмонии в Ижевске: слухи или правда? 00:00 00:00

Специалист рассказала, по какой причине ребенок может заболеть пневмонией.

Полный эфир можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Госсовете Удмуртии предложили штрафовать родителей за пьянство и курение их детей.

- 28 октября на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» прошел ставший уже традиционным эфир с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

- Счастливая и Дворцовая: какие еще новые названия улиц появились в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU