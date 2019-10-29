2019-10-29T17:27:47+03:00
Здоровье

Вспышка детской пневмонии в Ижевске: слухи или правда?

Разбираемся с журналистом
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГРАЧЕВФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В Ижевске ходят слухи, что в школах и детских садах начались вспышки пневмонии. Вместе с журналистом Екатериной Ардашевой и специалистами в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) разбираемся в ситуации.

Есть ли эпидемия в школах Ижевска, и какая ситуация была в прошлом году, а также какие меры принимают, чтобы избежать распространения болезни.

Вспышка детской пневмонии в Ижевске: слухи или правда?

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Специалист рассказала, по какой причине ребенок может заболеть пневмонией.

Полный эфир можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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