Вспышка детской пневмонии в Ижевске: слухи или правда?
В Ижевске ходят слухи, что в школах и детских садах начались вспышки пневмонии. Вместе с журналистом Екатериной Ардашевой и специалистами в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) разбираемся в ситуации.
Есть ли эпидемия в школах Ижевска, и какая ситуация была в прошлом году, а также какие меры принимают, чтобы избежать распространения болезни.
Вспышка детской пневмонии в Ижевске: слухи или правда?
Специалист рассказала, по какой причине ребенок может заболеть пневмонией.
Полный эфир можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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