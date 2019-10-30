2019-10-30T14:04:57+03:00
Происшествия

Угрожал ножом и бил: ижевчанина обвиняют в изнасиловании незнакомой женщины

Он познакомился с ней в рюмочной
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего ижевчанина, которого обвиняют в изнасиловании.

- По данным следствия, 29 октября вечером мужчина пришел в рюмочную в Устиновском районе Ижевска. Там он познакомился с 36-летней потерпевшей, мужчина предложил женщине сходить за деньгами, чтобы продолжить празднование. По дороге он затащил ее в подъезд многоэтажного дома, где ударил и, угрожая ножом, изнасиловал. Женщина сразу обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Как выяснилось позже, мужчина уже отбывал наказание за убийство, сопряженное с изнасилованием. Злоумышленник был задержан, следователем осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Готовятся материалы для предъявления мужчине обвинения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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