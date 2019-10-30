Пьяный водитель врезался в две машины в Ижевске
В Ижевске 29 октября на улице Берша пьяный водитель устроил ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Пьяный 34-летний водитель ВАЗ-2112 врезался в машину «Лада-Ларгус» под управлением 50-летнего мужчины и в машину «Рено-Сандеро», водителем которой была 40-летняя женщина, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водители машин ВАЗ-2112 и «Лада-Ларгус» получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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