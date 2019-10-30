Журналист из Ижевска принял участие в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир»
Журналист из Ижевска Алексей Бегешев принял участие в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» (16+). Он жил в поселке, где произошла трагедия с ребенком, семья мальчика скрывается, а жители поселка хотят, чтобы виновные были наказаны. Журналист провел собственное расследование.
- Я решил провести свое расследование, то, что сейчас происходит в поселке, можно назвать междоусобной войной. Жители разделились на два лагеря, кто-то хочет отомстить, кто-то поддерживает, - рассказал журналист. - Давайте отключим эмоции, семья сейчас боится за свою жизнь, поэтому они скрываются.
Что же на самом деле произошло в поселке, можно посмотреть в полной версии программы.
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29.10.2019 Журналист из Ижевска принял участие в шоу Андрея Малахова Прямой эфир .29.10.2019
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ИСТОЧНИК KP.RU
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