2019-10-30T14:52:16+03:00
Происшествия

Новый вид мошенничества в социальных сетях установили полицейские Ижевска

В октябре 2019 года возбуждено 15 уголовных дел по фактам мошенничества
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске полицейские столкнулись с новым видом мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Потерпевшие получали сообщения в соцсетях с просьбой одолжить денег с аккаунтов своих друзей. Но, если раньше злоумышленники указывали номер счета для перечисления, то сейчас они высылают фотографии банковской карты, на которой имя совпадает с настоящим, - сообщает пресс-служба.

Так, в октябре было возбуждено 15 уголовных дел по фактам мошенничеств. Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступлений.

УМВД России по Ижевску напоминает, если знакомые в социальных сетях под различными предлогами просят сообщить номер вашего счета или перевести деньги на банковскую карту, позвоните им. Возможно, их страница взломана мошенниками. В этом случае им необходимо в кратчайшие сроки изменить пароль от аккаунта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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