Новый вид мошенничества в социальных сетях установили полицейские Ижевска
В Ижевске полицейские столкнулись с новым видом мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Потерпевшие получали сообщения в соцсетях с просьбой одолжить денег с аккаунтов своих друзей. Но, если раньше злоумышленники указывали номер счета для перечисления, то сейчас они высылают фотографии банковской карты, на которой имя совпадает с настоящим, - сообщает пресс-служба.
Так, в октябре было возбуждено 15 уголовных дел по фактам мошенничеств. Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступлений.
УМВД России по Ижевску напоминает, если знакомые в социальных сетях под различными предлогами просят сообщить номер вашего счета или перевести деньги на банковскую карту, позвоните им. Возможно, их страница взломана мошенниками. В этом случае им необходимо в кратчайшие сроки изменить пароль от аккаунта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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