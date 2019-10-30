Правда ли, что в Ижевске жители массово отравились водой
В соцсетях появился пост о том, что в Ижевске массово отравились жители, предположительной причиной назвали водопроводную воду.
На сообщение в комментариях ответили Минздрав Удмуртии и МУП Ижводоканал.
- По официальной информации Минздрава Удмуртии, на 09:00 утра 29.10.2019 года обращений граждан с массовым отравлением питьевой водой в медицинские организации не зарегистрировано, - написали представители ведомства.
По информации «Ижводоканала» факт ухудшения качества воды с Камского водозабора не был подтвержден.
- Показатели ресурса на станции подготовки воды контролируются постоянно: ежечасно по одному показателю, каждые четыре часа по 4 показателям, ежесуточно по 11 показателям и ежемесячно по 60 показателям контроля качества воды. Отклонений по качеству воды 28 октября не выявлено, - сообщается в комментариях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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