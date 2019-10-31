Ижевчанин оплатил долг по алиментам после того, как приставы сняли его с поезда

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-31T08:43:06+03:00

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В Ижевске судебные приставы сняли с поезда должника. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

- Мужчина задолжал алиментов на сумму 83 тысячи рублей. Судебный пристав вынес в отношении должника постановления об ограничении в праве управления машиной и ограничил право выезжать за пределы России. Также было заведено розыскное дело, - сообщает ведомство.

Сотрудниками линейного отдела МВД России на транспорте было установлено, что мужчина купил билет на поезд Ижевск-Москва. При посадке в вагон должника задержали. После этого он заплатил часть долга и договорился с бывшей женой о дальнейшей выплате алиментов.

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ИСТОЧНИК KP.RU