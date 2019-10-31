В гаражном кооперативе Удмуртии уничтожали опасные медицинские отходы

СЕГОДНЯ 06:24 2019-10-31T06:24:37+03:00

По обращениям граждан была проведена проверка

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В Удмуртии прокуратура провела проверку по факту уничтожения опасных медицинских отходов на территории Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Граждане жаловались на неприятный запах, который исходил от гаражей на приграничной с Ижевском территории. По результатам проверки были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. В гараже сжигали отходы лечебных учреждений города, - сообщает ведомство.

Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Профтехдезсервис». Деятельность общества приостановили на 60 суток, в течение которых ему предстоит устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU