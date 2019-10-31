Рабочий в Татарстане напал с ножницами на уроженца Удмуртии
В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, за покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- 41-летний уроженец Удмуртии выпивал с подозреваемым, в ходе празднования между мужчинами произошла ссора и гость ударил потерпевшего ножницами в грудь, - сообщает ведомство.
Жителя Удмуртии отвезли в больницу с ранением. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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