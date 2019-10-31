Рабочий в Татарстане напал с ножницами на уроженца Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:22 2019-10-31T07:22:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, за покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 41-летний уроженец Удмуртии выпивал с подозреваемым, в ходе празднования между мужчинами произошла ссора и гость ударил потерпевшего ножницами в грудь, - сообщает ведомство.

Жителя Удмуртии отвезли в больницу с ранением. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Совет отцов может появиться в школах Ижевска.

- В гаражах под Ижевском уничтожали опасные медицинские отходы.

- Как власти Ижевска планируют делать освещение во всем городе.

ИСТОЧНИК KP.RU