2019-10-31T09:44:07+03:00
Происшествия

Отец обвиняется в убийстве сына в Ижевске

Они вместе выпивали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске завершено расследование уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве сына.

- Мужчина жил с 34-летним сыном в квартире на улице Холмогорова. Они нигде не работали и злоупотребляли алкоголем. В августе 2019 года мужчины снова выпили, вечером между ними произошла ссора, в ходе которого отец несколько раз ударил сына ножом, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В результате ранений мужчина скончался. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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