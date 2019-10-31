Мужчину из Удмуртии задержали за поджог дома сожительницы
В Сарапуле (Удмуртия) задержали местного жителя за поджог дома сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- По версии следствия, подозреваемый с сожительницей и ее знакомым выпивали в доме женщины. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина вышел из дома и поджег входную дверь. В результате дом сгорел, женщина и ее знакомый успели выбраться, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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