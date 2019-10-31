2019-10-31T12:09:11+03:00
Происшествия

Мужчину из Удмуртии задержали за поджог дома сожительницы

Как выяснилось, ранее злоумышленник был судим
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Сарапуле (Удмуртия) задержали местного жителя за поджог дома сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, подозреваемый с сожительницей и ее знакомым выпивали в доме женщины. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина вышел из дома и поджег входную дверь. В результате дом сгорел, женщина и ее знакомый успели выбраться, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот он, день жестянщика, наступил! Рассказываем о дорожной обстановке в городе.

- Водителей Удмуртии обязали установить тахографы в машинах массой выше 3,5 тонны.

- Дополнительные поезда Ижевск - Москва запустят в праздничные дни ноября.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продажу энергетиков могут несовершеннолетним могут в Удмуртии
Семейная пара наркосбытчиков задержана в Ижевске
Жители Удмуртии счастливы на 5,6 баллов из 10
Пробки в 6 баллов и ДТП: в Ижевске метель осложнила движение
Водителей Удмуртии обязали установить тахографы в машинах массой выше 3,5 тонн
Отец обвиняется в убийстве сына в Ижевске
В праздничные дни ноября будут курсировать дополнительные поезда Ижевск - Москва
Ижевчанин оплатил долг по алиментам после того, как приставы сняли его с поезда
44-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве
Рабочий в Татарстане напал с ножницами на уроженца Удмуртии
Совет отцов может появиться в школах Ижевска
В гаражном кооперативе Удмуртии уничтожали опасные медицинские отходы
Как власти Ижевска планируют делать освещение во всем городе
Какие улицы отремонтируют в Ижевске в 2020 году
Житель Удмуртии пьяным влетел в бетонное ограждение в Екатеринбурге
Правда ли, что в Ижевске жители массово отравились водой
Новый вид мошенничества в социальных сетях установили полицейские Ижевска
Угрожал ножом и бил: ижевчанина обвиняют в изнасиловании незнакомой женщины
Сборная России по дзюдо приехала в Ижевск на Первенство Европы
Пьяный водитель врезался в две машины в Ижевске
Журналист из Ижевска принял участие в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир»
Тренировки с ХК «Ижсталь» проведет заслуженный мастер спорта России
Двоих ижевчан осудили за покушение на сбыт наркотиков
От рук рядового в Забайкалье погиб уроженец Удмуртии
Рыси из Ижевска освоились в Большереченском зоопарке
Бухгалтер из Ижевска перевела мошенникам почти 600 тысяч рублей
До конца года в квартирах 6000 ижевчан качество воды улучшится