2019-10-31T14:35:27+03:00
Политика

Продажу энергетиков несовершеннолетним могут запретить в Удмуртии

Такой вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по здравоохранению
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Госсовета УдмуртииФото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии могут ограничить продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

- Депутаты рассмотрели проект республиканского закона «Об ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Удмуртии». Законопроект призван защитить детей от пагубного влияния «энергетиков», - отметила зампредседателя Госсовета Надежда Михайлова.

Разработанный законопроект предполагает запрет розничной продажи «энергетиков» несовершеннолетним. Также предлагается ограничить продажу напитков в детских, образовательных, медорганизациях, в торговых автоматах и в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

За нарушение ограничений предусмотрен административный штраф. Для граждан - от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Проект закона может быть рассмотрен на сессии республиканского парламента.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот он, день жестянщика, наступил! Рассказываем о дорожной обстановке в городе.

- Нешуточные страсти: мужчину из Сарапула обвиняют в поджоге дома своей сожительницы.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новый показательный номер
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за изнасилование несовершеннолетней
Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Ижевске в праздничные дни
Смертельное ДТП в Ижевске: «легковушка» врезалась в трактор
Дорожные службы Ижевска обрабатывают дороги от наледи
Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Удмуртии
Житель Татарстана пытался дать взятку сотруднику ГИБДД в Удмуртии
Семейная пара наркосбытчиков задержана в Ижевске
Жители Удмуртии счастливы на 5,6 балла из 10
Мужчину из Удмуртии задержали за поджог дома сожительницы
Пробки в 6 баллов и ДТП: в Ижевске метель осложнила движение
Водителей Удмуртии обязали установить тахографы в машинах массой выше 3,5 тонн
Отец обвиняется в убийстве сына в Ижевске
В праздничные дни ноября будут курсировать дополнительные поезда Ижевск - Москва