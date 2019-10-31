Продажу энергетиков несовершеннолетним могут запретить в Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-31T14:35:27+03:00

Такой вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по здравоохранению

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В Удмуртии могут ограничить продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

- Депутаты рассмотрели проект республиканского закона «Об ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Удмуртии». Законопроект призван защитить детей от пагубного влияния «энергетиков», - отметила зампредседателя Госсовета Надежда Михайлова.

Разработанный законопроект предполагает запрет розничной продажи «энергетиков» несовершеннолетним. Также предлагается ограничить продажу напитков в детских, образовательных, медорганизациях, в торговых автоматах и в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

За нарушение ограничений предусмотрен административный штраф. Для граждан - от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Проект закона может быть рассмотрен на сессии республиканского парламента.

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ИСТОЧНИК KP.RU