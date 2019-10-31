Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-31T16:16:25+03:00

Проверки проходят в целях профилактики ДТП с участием пьяных водителей

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В Удмуртии пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- В целях профилактики ДТП с участием пьяных водителей с 1 по 10 ноября 2019 года пройдут массовые проверки водителей. Госавтоинспекция вводит режим патрулирования на машинах без специальной цветографической окраски, - сообщает ведомство.

Только за девять месяцев 2019 года в Удмуртии произошло 160 ДТП по вине пьяных водителей, в результате которых 30 человек погибли, 222 участника дорожного движения получили травмы, многие остались инвалидами.

Не будьте равнодушны, оказывайте содействие и сообщайте о грубых нарушениях требований ПДД РФ, фактах управления автомобилем нетрезвым водителем в дежурную часть по телефонам: 8 (3412) 415-700, 415-701, или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU