2019-10-31T16:22:13+03:00
Происшествия

До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за изнасилование несовершеннолетней

Он предложил девочке покататься на машине
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего, местного жителя, который обвиняется в изнасиловании малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что обвиняемый 31 июля 2019 вечером встретил маленькую девочку в поселке Ува, познакомился и предложил покататься на машине. После того, как девочка согласилась, мужчина вывез ее на пределы поселка, обмотал руки и заклеил рот скотчем, несколько раз ударил и изнасиловал, - сообщает ведомство.

Испугавшись угроз, девочка обратилась в полицию спустя несколько дней. Насильник был установлен по приметам и номеру машины. Материалы дела направлены в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Ижевске в праздничные дни.

- Смертельное ДТП в Ижевске: «легковушка» врезалась в трактор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новый показательный номер
Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Ижевске в праздничные дни
Смертельное ДТП в Ижевске: «легковушка» врезалась в трактор
Дорожные службы Ижевска обрабатывают дороги от наледи
Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Удмуртии
Житель Татарстана пытался дать взятку сотруднику ГИБДД в Удмуртии
Продажу энергетиков несовершеннолетним могут запретить в Удмуртии
Семейная пара наркосбытчиков задержана в Ижевске
Жители Удмуртии счастливы на 5,6 балла из 10
Мужчину из Удмуртии задержали за поджог дома сожительницы
Пробки в 6 баллов и ДТП: в Ижевске метель осложнила движение
Водителей Удмуртии обязали установить тахографы в машинах массой выше 3,5 тонн
Отец обвиняется в убийстве сына в Ижевске
В праздничные дни ноября будут курсировать дополнительные поезда Ижевск - Москва