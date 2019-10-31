До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за изнасилование несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-31T16:22:13+03:00

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В Удмуртии прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего, местного жителя, который обвиняется в изнасиловании малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что обвиняемый 31 июля 2019 вечером встретил маленькую девочку в поселке Ува, познакомился и предложил покататься на машине. После того, как девочка согласилась, мужчина вывез ее на пределы поселка, обмотал руки и заклеил рот скотчем, несколько раз ударил и изнасиловал, - сообщает ведомство.

Испугавшись угроз, девочка обратилась в полицию спустя несколько дней. Насильник был установлен по приметам и номеру машины. Материалы дела направлены в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU