Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Ижевске в праздничные дни
В праздничные дни изменится расписание троллейбусов и трамваев. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
- 2 ноября движение трамваев и троллейбусов организовано по расписаниям субботы. 3 и 4 ноября - по расписаниям воскресенья, - сообщает пресс-служба.
Напомним, в понедельник, 4 ноября, вся Россия будет отдыхать в честь Дня народного единства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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