2019-10-31T16:23:08+03:00
Общество

Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Ижевске в праздничные дни

4 ноября, в понедельник, вся Россия будет отдыхать
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В праздничные дни изменится расписание троллейбусов и трамваев. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- 2 ноября движение трамваев и троллейбусов организовано по расписаниям субботы. 3 и 4 ноября - по расписаниям воскресенья, - сообщает пресс-служба.

Напомним, в понедельник, 4 ноября, вся Россия будет отдыхать в честь Дня народного единства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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